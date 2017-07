Incidente sul lavoro: 46enne si ferisce cadendo da un'altezza di tre metri

PRECENICCO - Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di martedì, a Precenicco. Come riporta l'edizione on line de Il Gazzettino, un operaio trevigiano di 46 anni si è fratturato una gamba dopo essere caduto da un'altezza di 3 metri. L'uomo, residente a Volpago del Montello, stava lavorando in un cantiere in prossimità del distributore di benzina Q8 lungo la strada statale 14.

Erano circa le 14 quando il 46enne, per cause in corso di accertamento, è caduto a terra. Immediati i soccorsi prestati dai colleghi, con l'ambulanza del 118 che è arrivata in pochi minuti. L'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale.