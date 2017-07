Gli eventi in programma mercoledì 12 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Mercoledì dei Sarpi

Nuova serata per i Mercoledì dei Sarpi: si parte con quattro serate a tema dedicate ai sapori e alle eccellenze enogastronomiche del Fvg, dal titolo ‘Aspettando Friuli Doc’, con la festa vera e propria dei Sarpi che entrerà nel vivo il 19 luglio (e fino al 30 agosto) con il taglio classico dei Mercoledì di animazione. Qui tutti i dettagli.

‘Giallo sotto le stelle’

Ogni città ha nel suo passato eventi intriganti, storie misteriose e fatti enigmatici, a volte accaduti in luoghi nei quali si passa ogni giorno senza averne coscienza. E anche Udine non fa eccezione. Mercoledì 12 luglio, alle 21 in via Genova davanti al mulino di Godia (in caso di maltempo portone al civico 39).

'Sos: sportello in ascolto. Lo psicologo per la gente'

Il progetto promosso da Aspic (Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità), che sarà presentato, assieme ai relativi primi risultati della ricerca, dal Dottor Nicola Zulian, Psicologo Psicoterapeuta. A coronamento del ciclo di serate gratuite Mercoledì in Aspic, l’appuntamento avrà luogo il 9 luglio a partire dalle 20.30, in sede Aspic FVG, in via G. Tullio, 13, Udine. Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it. L’incontro si delinea inoltre come un’ottima opportunità in cui approfondire la conoscenza circa la figura dello psicologo di base e la relazione di collaborazione che intercorre fra medico di medicina generale e psicologo.

Orchestra of Spheres

Continua l’appuntamento con Visi(Open)Air: mercoledì 12 luglio alle 21.15 arrivano al garden del Visionario direttamente dalla Nuova Zelanda gli Orchestra of Spheres, progetto che coinvolge Mos Iocos, Baba Rossa, EtonalE e Woild Boin. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

La Zerorchestra porta nel parco di Villa Manin

Mercoledì 12 luglio, alle 21.30, lo spettacolo multimediale «Note dal fronte - Musica, parole e immagini della Grande guerra». I film dal vero girati sui vari fronti dagli operatori dei diversi eserciti sono stati miscelati con la ricca produzione musicale, sia popolare che d’autore, ispirata e composta durante il conflitto, rivisitata dalla Zerorchestra e inframmezzata da letture di diari e lettere dei soldati. Con questo progetto si è voluto ridare corpo e voce agli uomini dalle differenti divise, schiacciati dallo stesso orrore. Sullo schermo si susseguono l’irreale atmosfera della Guerra Bianca combattuta sulle vette a 3000 metri, le battaglie del fronte del Carso e dell’Isonzo, lo sfondamento di Caporetto e l’invasione austro-tedesca del Friuli, la resistenza italiana sul Piave, l’arrivo delle truppe americane nell’estate del 1918, la battaglia finale e l’arrivo degli italiani a Trento e Trieste.

‘Invasioni Creative –VRDG’

Una serie di incontri al quartiere Aurora per rafforzare il dialogo interculturale e creare una rete di vicinato: a dare il via al percorso sarà ‘Invasioni Creative –VRDG’, la serie di eventi che il Centro di Aggregazione Giovanile Punto Incontro Giovani del Comune di Udine organizzerà nel quartiere Aurora in collaborazione con l’Associazione ‘Time For Africa’ nei mesi di luglio e agosto. Primo appuntamento, mercoledì 12 luglio dalle 16 alle 19 al parco adiacente al Punto Incontro Giovani sarà il laboratorio di Criket con dimostrazione e spiegazione del gioco e prove pratiche dedicate a tutti (in replica anche il 10 agosto dalle 16 alle 19). Gli appuntamenti saranno anche l'occasione per conoscere gli spazi del centro e le attività in programma per l’estate. Per informazioni contattare puntoincontrogiovani@gmail.com, pagina Fb Pig Cag, oppure telefonare allo 0432/582109 o 340/5701800. Il Punto Incontro Giovani è aperto il lunedì dalle 16 alle 18.30, da martedì a giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23.