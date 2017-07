A Pozzuolo del Friuli è tutto pronto per la Sagra dello Struzzo

POZZUOLO DEL FRIULI – Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 28, 29, 30 luglio e il 2, 4, 5, 6 agosto.

Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi.

Protagonista assoluto della festa è però lo struzzo che dall’inizio degli Anni ’90 è allevato anche in Friuli, il menù si caratterizza per i piatti a base di questa carne prelibata. Carne ricca di proteine e ferro e poverissima di grassi, si presta a ricette affinate nel corso degli anni volontarie e volontari del paese hanno elaborato. Come sempre, nelle domeniche alle 17.30 ci sarà la possibilità di partecipare a una visita gratuita guidata agli allevamenti dell’originale animale. Tutte le specialità vengono servite in piatti di ceramica e posate di metallo garantendo così una migliore qualità dei sapori e un elevato rispetto dell'ambiente. Inoltre faranno di cornice alla cucina birreria, enoteca, area giovani, mostre culturali e la nuovissima Pesca di Beneficenza con premi gastronomici.