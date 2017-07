'Fratelli d'Italia', da 70 anni inno 'provvisorio'. E dal Fvg c'è chi chiede di modificarlo

UDINE – E’ giunto il tempo di rendere l’Inno di Mameli definitivo. Perché da quando è diventato l’emblema della nazione, nel 1946, il celebre ‘Fratelli d’Italia’ è rimasto in un limbo di provvisorietà, non essendo mai stato adottato ufficialmente dal Parlamento come inno d’Italia. Oggi, dopo diversi tentativi andati a vuoto, c’è un disegno di legge del Pd (ma condiviso da tutte le forze politiche, o quasi) in discussione alla commissione Affari costituzionali della Camera per renderlo definitivo. Ma non tutti sono d’accordo.

Una delle voci fuori dal coro è quella del deputato friulano Gian Luigi Gigli (Democrazia solidale-Centro democratico), come anticipa il Messaggero Veneto. Gigli ha presentato un emendamento al disegno di legge, bollandolo come ‘brutto’ e ‘marcetta’ incantabile. Il deputato vorrebbe che venissero cambiate almeno le parole dell’Inno, che a suo dire utilizza un linguaggio che un italiano media fatica a comprendere. Non solo, ci sarebbero anche inesattezze storiche e dubbi sulla reale stesura da marte di Mameli.

Si sa, in Italia non c’è nulla di più duraturo di ciò che è provvisorio. E l’Inno di Mameli è lì a dimostrarlo, da 70 anni. Strano però che contro l’adozione ufficiale di ‘Fratelli d’Italia’ non si sia levata la protesta dei parlamentari della Lega Nord ma di un rappresentante di Democrazia solidale-Centro democratico...