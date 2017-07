Beccate mentre cercano di entrare in una casa: la polizia non le può arrestare, sono incinte

UDINE - La polizia della squadra volante della Questura di Udine le ferma (martedì 11 luglio) in flagranza, mentre sono intente a forzare il cancelletto di una abitazione di Udine per mettere in atto un furto. Loro tirano fuori le ecografie: sono in stato di gravidanza, per questo gli agenti non le possono fermare. Per le due rom senza fissa dimora è comunque scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di furto e per essere state trovate in possesso di arnesi atti allo scasso, compresi alcuni fatti di plastica, capaci di aprire alcune porte ma senza lasciare traccia.

Gli identikit

Identificate, è emerso che si tratta di una 28 enne, con ben ha 27 alias e un lungo curriculum di furti tra Veneto e Piemonte. Dai riscontri delle forze dell’ordine è emerso che, per un cumulo di pene, deve scontare 14 anni di carcere. Considerato lo 'stato interessante’, però, la condanna diverrà effettiva solamente quando il bambino avrà compiuto un anno di età. L'altra rom è ancora più giovane, ha 20 anni e 5 alias. Anche lei aspetta un figlio. La maggiore delle due è stata identificata come responsabile, tra l'altro, di un furto messo a segno a Udine lo scorso aprile ai danni di una signora che ha riconosciuto il suo viso.