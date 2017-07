Recuperato l'escursionista ruzzolato sotto il Monte Crostis: sta bene

CARNIA - E' stato recuperato con l'elicottero dell'elibase di Udine l'uomo ruzzolato sotto il Monte Crostis, in corrispondenza di forcella Plumbs, a una quota di circa 1.800 metri. G. I. del 1948, di Pasian di Prato ha raccontato di essere scivolato lungo un canale per un centinaio di metri durante l'ascensione.

Nonostante la caduta è riuscito a risalire autonomamente fino al compagno di escursione, riportando fortunatamente soltanto una lacero-contusione alla testa e rimanendo sempre cosciente. L'elisoccorso non li ha individuati subito, perché avevano fornito una posizione imprecisa e si trovavano in un punto nascosto. Una volta individuati, il ferito è stato caricato a bordo con il verricello dal tecnico dell'elisoccorso dopo che il medico lo ha stabilizzato, e poi condotto a Udine per accertamenti.

Il compagno ha proseguito in discesa in autonomia fino alla strada forestale, dove è stato caricato sul furgone del Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri e condotto alla sua auto.