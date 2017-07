E' tempo di sagra a Fauglis

FAUGLIS – E' tempo di festa in paese a cominciare dalla tradizionale scorpacciata di gnocchi. Dal 7 al 16 luglio è Tempo di sagra. Come ogni anno, puntuali tante novità anche negli spettacoli dal vivo come il Vergognosissimo Galax, i dirompenti Frammkenstein e al nostrano e divertente Dino Piu. Oltre a agli ormai consolidati amici del Tirradio.

Tornano le orchestre che permetteranno di ballare fino a tardi e non possono mancare la vasta selezione di birre e vini, la pesca di beneficienza

Il programma è quello ormai consolidato: alle 19 apertura chioschi e pesca di beneficenza e alle 21 serata danzante con orchestra e, presso l'area birreria, musica dal vivo fino a tarda sera. Per informazioni acr-fauglis.webnode.it.