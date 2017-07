Gsa Udine, in un mese oltre 800 tessere sottoscritte

UDINE - L’Apu Gsa Udine ha comunicato che il numero dei tifosi che ha finora sottoscritto l’abbonamento per l’annata sportiva 2017-2018 ha superato il tetto delle 800 unità. Si tratta senz’altro di un buon risultato, anche se forse leggermente inferiore alle aspettative, considerato che la campagna abbonamenti, lanciata il 13 giugno scorso, rimarrà aperta ancora per diverse settimane, almeno fino alla prima di campionato (che cadrà verosimilmente su domenica 1 ottobre). Tempo per sottoscrivere l’abbonamento ce n’è, perciò, ancora a iosa ed è probabile che a più di qualcuno potrà venire 'l’acquolina in bocca' solamente una volta vista la squadra in campo per le prime amichevoli. Un aiuto, inoltre, potrà avvenire nell’ambito della partnership con l’Udinese Calcio i cui abbonati hanno diritto a un abbonamento a prezzo scontato.

La scorsa stagione, anche se il numero ufficiale non è mai stato comunicato, furono circa 1.100 gli abbonati alle partite dei bianconeri, allora impegnati in quel di Cividale del Friuli. Quest’anno, visto il buon mercato concluso dal g.m. Micalich ed al ritorno nella 'tana' del Carnera, l’aspettativa è di oltrepassare questa quota ed il presidente Pedone, in sede di presentazione della campagna abbonamenti, ha auspicato di raggiungere il traguardo delle 1.800 tessere.

Numeri assolutamente in linea con le altre piazze della pallacanestro nostrana, anche con quelle più blasonate. Per non andare troppo lontano, hanno fatto una certa eco le parole dell’amministratore delegato dell’Alma Trieste, Gianluca Mauro, il quale ha rilevato, con una operazione trasparenza degna di merito, che la scorsa stagione gli abbonati della formazione giuliana furono, in realtà, poco più 1.500 e che il numero invece fornito alla stampa (oltre 2.000) era 'gonfiato' dagli abbonamenti elargiti gratuitamente agli sponsor della società giuliana.