Il Tavagnacco riparte con tre 'colpi' di mercato

TAVAGNACCO – Sono tre i colpi messi a segno dall’Upc Tavagnacco in vista della prossima stagione, la 17esima consecutiva nella serie A femminile. Innanzitutto la conferma del bomber del Campionato scorso, la scozzese Lana Clelland, che con i suoi 23 centri ha battuto anche le avversarie delle squadre più importanti. Da lei il Tavagnacco ha voluto ripartire, prolungando anche l’accordo con mister Amedeo Cassia. Una garanzia in casa gialloblu per sperare in una stagione ad alto livello. L’ultimo dei colpi di mercato è notizia di pochi giorni fa, con l’acquisto della slovena Kaja Erzen, un vero e proprio mastino per il centrocampo del Tavagnacco.

Le novità, in casa gialloblu, non sono finite, visto che ci sono stati anche due nuovi innesti in società: Vincenzo Zangrando nella veste di direttore sportivo e Domenico Bonanni in quella di vicepresidente. L’obiettivo del presidente Roberto Moroso è di migliore l’organizzazione della società e dalle prime mosse di mercato, pare che il Tavagnacco sia sulla strada giusta. Non sarà una sìtagione semplice quella che prenderà il via il prossimo 16 agosto per le friulane, visto che la concorrenza nella serie A femminile si fa sempre più spietata: accanto alla corazzata Fiorentina e alle esperte Brescia e Verona, ci sono le new entry Empoli Ladies, Sassuolo, Valpolicella e Juventus, realtà con alle spalle società del calcio maschile di serie A e B.

«La conferma del bomber Lana Clelland, inaspettata per gli addetti ai lavori – commenta Bonanni – e l’arrivo di Kaja Erzen, sono un segnale chiaro che come società vogliamo dare al mercato: siamo pronti a ritagliarci uno spazio importante per prepararci al meglio ad affrontare ogni tipo di sfida. Lavoreremo duro in queste settimane per continuare a rafforzarci, non permettendo a nessuno di saccheggiare il nostro vivaio. Non faremo annunci, non usciranno indiscrezioni. Parleremo sempre e solo a conferme avvenute e a contratti firmati. 17 anni consecutivi di serie A – sottolinea Bonanni – sono una medaglia che in pochi possono vantare. Tutto ciò rappresenta un segnale di appartenenza forte per una squadra di provincia di una regione piccola, ma determinata a rimanere nel contesto delle ‘grandi’».