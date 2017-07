Quinta edizione per ‘Notte in Vespa’, raduno tra Zugliano e Udine

UDINE – Illuminare ‘a giorno’ il capoluogo friulano. E’ l’obiettivo del Vespa Club Udine, che venerdì sera (14 luglio) porterà nel capoluogo friulano centinaia di Vespa per la quinta edizione di ‘Notte in Vespa’, raduno al calar della sera con partenza da Zugliano.

Il programma prevede il ritrovo presso l’area sportiva di Zugliano per le iscrizioni dalle ore 19 con partenza per il giro alle 20. Alle 21 sosta aperitivo in una località a sorpresa, prima di far ritorno all’area sportiva per la cena alle 22, con accompagnamento musicale a cura di Claudia Live Music e DJ Axe. L’evento è organizzato dal Vespa Club Udine in collaborazione con l’Associazione Fedelissimi di Zugliano di Pozzuolo del Friuli.



Un raduno che, nelle scorse edizioni, ha riscosso un ottimo successo, con la partecipazione di circa 250 Vespa. Il costo dell’iscrizione sarà di 12 euro e comprenderà il giro, l’aperitivo e la cena completa. Da settimane ormai Gianni Bressan (presidente dei ‘Fedelissimi Udinese’) e Andrea Rossi (consigliere del Vespa Club Udine) sono al lavoro per mettere a punto nei minimi dettagli l’evento. Una serata in allegria tra birra, musica e motori! Ci saranno le ‘storiche’ Faro Basso, le intramontabili Gs, le Primavera, le Px e, ovviamente, i 50ntini che tanto successo hanno avuto (e stanno ancora avendo) tra i giovanissimi.

Anche per questa edizione del raduno ci sarà un hashtag dedicato all’evento #zuglianoinvespa2017, attraverso il quale tutti gli amanti della mitica Vespa potranno commentare live, caricare foto o video. Per informazioni contattare Andrea 392.2301304 – info@vespaclubudine.it. Confermato anche il ‘gemellaggio’ su due ruote con un altro raduno Vespa, quello del Maiale, in programma a Coccau (Tarvisio), domenica 16 luglio (info al 3483731430).