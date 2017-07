Formazione: Panariti, qualificati 295 operatori socio-sanitari

FVG - A seguito delle sessioni d'esame per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (Oss), da maggio a oggi hanno completato il percorso formativo e sostenuto l'esame già 295 operatori. Si tratta sia di personale già in possesso di crediti formativi e lavorativi e che ha potuto frequentare i corsi delle misure compensative (210 soggetti) sia di nuovi operatori (85) idonei ad essere impiegati da subito nei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali pubblici e privati che necessitano di Oss.

L'assessore regionale alla Formazione, Loredana Panariti, esprime soddisfazione per questi primi risultati ora che sono terminati 14 dei 34 corsi avviati nell'anno formativo 2016-17 ed i rimanenti si concluderanno nei prossimi mesi. "Grazie all'impegno di tutti, prevediamo che entro l'anno conseguiranno la qualifica ancora 400 persone", sottolinea Panariti, citando enti di formazione, aziende sanitarie, servizi sociali e strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili che su tutto il territorio regionale ospitano allievi e allieve in tirocinio, ma anche docenti, tutor, supervisori, commissioni esaminatrici e gli stessi allievi. Delle quasi 700 persone che si qualificheranno entro l'anno, ben 250 sono nuovi Oss che, con la qualifica conseguita, potranno accedere al mercato del lavoro in un settore, quello dei servizi socio-sanitari, che in questi anni ha mantenuto un trend positivo per quanto riguarda l'occupazione.

Panariti ricorda infine che, per quanto riguarda gli Oss da preparare nell'anno formativo 2017-18, la Giunta regionale ha già approvato il rifinanziamento del programma specifico nell'ambito della Pianificazione periodica delle operazioni (ppo) del Programma operativo regionale (Por Fse) 2014-20. Con le risorse del Fondo sociale europeo, pari a 1,560 milioni di euro, sarà quindi possibile avviare entro il prossimo autunno almeno 12 corsi e sostenere anche la partecipazione all'attività formativa delle persone interessate con l'erogazione di un'indennità di frequenza durante il periodo di tirocinio. La realizzazione di questi nuovi interventi formativi consentirà di qualificare altri 300 nuovi operatori che, sommati ai 250 allievi che stanno completando la loro formazione, potranno concorrere a soddisfare sia la domanda sia l'offerta di lavoro nel settore. L'apertura delle iscrizioni per i nuovi corsi è prevista per il mese di ottobre.