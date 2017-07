Gli eventi in programma giovedì 13 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

TeatroEstate 2017 e Aperigì

È partito il conto alla rovescia per TeatroEstate 2017, la prima rassegna estiva del Teatro Nuovo Giovanni da Udine che porterà sul palcoscenico del Teatrone, fra luglio e settembre, musical, spettacoli per i più piccoli, tango e tanta musica. Si parte giovedì 13 luglio alle 20.45 con il musical Il principe ranocchio, una delle fiabe più belle di tutti i tempi. Sempre giovedì 13 luglio, dalle 9.30 alle 11.30, sarà attivato anche il primo laboratorio della serie i Giovedì da Giovanni (prossime date: 20 e 27 luglio) a cura delle amatissime Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi: due ore di sfrenata creatività cui potranno partecipare sia i bambini che gli adulti. In tutte le giornate di spettacolo, dalle 18 alle 24 ci potremo far coinvolgere dagli Aperigì, aperitivi e tanta musica organizzati nel dehor del Teatro in collaborazione con Caffè Beltrame e Vista Comunicazione. Info: www.teatroudine.it e www.vivaticket.it

J’Adore da Elliot

Prosegue l’estate sulla terrazza di Elliot (via Orsaria 50, Manzano)! Come ogni giovedì, anche il 13 luglio, l’appuntamento è con J’Adore: una serata piena di divertimento, con le immancabili sorprese gourmet, le irresistibili bollicine, i finger food e la grande musica. Questa settimana in consolle Tommy De Sica. Prenotazione obbligatoria per i tavoli: 0432 751383 o via whatsapp 344 1085705.

Stravisionario

Liberi, indipendenti e ribelli: 15 film straordinari per un pubblico Stravisionario! A Udine un'estate che non è la solita estate: titoli inediti, presentati a festival internazionali e acclamati dalla critica, in arrivoogni giovedì al Visionario. Giovedì 13 luglio due le novità in sala, a cominciare da Una settimana un giorno, esordio pluridecorato di Asaph Polonsky in cui si ride piangendo e si piange ridendo. Seconda novità il film culto VICTORIA, Orso d’argento alla Berlinale 2015, girato tutto in una notte, a Berlino, in 22 location differenti, in un unico e lunghissimo piano-sequenza. Per maggiori informazioni sul programma di Stravisionario, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Udin&Jazz

La rassegna Udin&Jazz, festival internazionale di Jazz fra i più importanti in Italia, promosso da Euritmica, prepara uno strepitoso finale per una 27° edizione che rimarrà negli annali del festival e nel ricordo degli appassionati di musica di tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo. Dopo i fortunati concerti di Mulatu Astatke, Bombino, Remo Anzovino & Roy Paci e Musica Nuda, e le decine di eventi e approfondimenti dei giorni scorsi, il programma vedrà il suo culmine giovedì 13 luglio con ‘A night in Brasil…’, serata evento che vedrà protagonista il leggendario cantautore e chitarrista Toquinho (unico concerto italiano) e la splendida cantante e chitarrista Maria Gadù. Ad aprire le danze brasileire, al Castello di Udine a partire dalle 21, ci sarà il Letizia Felluga Trio. La serata sarà seguita da Radio Rai 1 e vedrà la conduzione del giornalista e speaker radiofonico Max De Tomassi della trasmissione Brasil suoni e culture dal mondo. I biglietti sono ancora in vendita su VIvaticket e lo saranno anche alla cassa, posta in Piazza Libertà, dalle 19. Tutte le info su www.euritmica.it.

Teatro di Figura a Villa Manin

La stagione estiva di Villa Manin si arricchisce di nuovi e coloratissimi appuntamenti legati al Teatro di Figura: una vetrina rinfrescante proposta nell’ambito dell’Estate nel parco 2017’ fra i viali, le radure ombrose e i sentieri. Appuntamento dal 13 luglio con il cartellone a cura del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con ERPAC. Info e programma: www.ctagorizia.it - tel 0481537280, info sede spettacoli Villa Manin: 0432 821210 villamanin.it

VisioJazz

Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz: giovedì 13 luglio alle 19.30 il Trio Eslem, sul palco Efrem Scacco (chitarra), Paolo Jus (basso elettrico) e Marco D'Orlando (batteria). In caso di maltempo si sposteranno al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Stravisionario, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Teatro Sosta Urbana: ‘Happy Bones’

Dopo il tutto esaurito della prima serata, Teatro Sosta Urbana ritorna nel magico Parco Sant’Osvaldo, questa volta con uno spettacolo tra il noir e il surreale: ‘Happy Bones’. Premiato più di 20 volte per il suo lavoro innovativo nel teatro di figura, Matija Solce, giovane e geniale artista della Slovenia, si esibisce giovedì 13 luglio, per il secondo appuntamento della rassegna ‘Epicentri’, in un duplice appuntamento: alle 18 per bambini (dagli 8 anni in su), alle 21 per adulti. Info: www.teatrodellasete.com

Nei Suoni dei Luoghi apre ad Aquileia

Il primo e attesissimo appuntamento che aprirà la 19ª edizione del Festival musicale Nei Suoni dei Luoghi si svolgerà ad Aquileia giovedì 13 luglio, alle 21, in piazza Capitolo (in caso di maltempo nella Sala Romana di Piazza Capitolo) a ingresso gratuito con protagonista la Big Tartini Band, del Conservatorio di musica ‘G.Tartini’ di Trieste, diretta da Klaus Gesing, suo fondatore nel 2012. Concerto accessibile. Il Festival Nei Suoni dei Luoghi è organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno delle Fondazioni CRTrieste e Friuli e dei Comuni partecipanti. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

Polvere di stelle

Nuovo appuntamento con Polvere di stelle, rassegna che ogni giovedì porta al Visionario i migliori musical della storia, tra classici, sperimentalismo, ribellismo e astri nascenti! Giovedì 13 luglio alle 21 torna sul grande schermo in versione restaurata uno dei musical più amati di sempre: stiamo parlando di Un americano a Parigi, diretto daVincente Minnelli e impreziosito dalle indimenticabili musiche di George Gershwin e le magnifiche coreografie di Gene Kelly. Per maggiori informazioni sul programma di Stravisionario, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘Invasioni Creative –VRDG’

Una serie di incontri al quartiere Aurora per rafforzare il dialogo interculturale e creare una rete di vicinato: a dare il via al percorso sarà ‘Invasioni Creative –VRDG’, la serie di eventi che il Centro di Aggregazione Giovanile Punto Incontro Giovani del Comune di Udine organizzerà nel quartiere Aurora in collaborazione con l’Associazione ‘Time For Africa’ nei mesi di luglio e agosto. La prima serata di comunità è in programma per giovedì 13 luglio 2017 alle 21.00 al Punto Incontro Giovani, con DJ Set dell’artista reggae Light Soljha Pacome e performance musicale e danzante di artisti vari e giovani della sfera udinese. Gli appuntamenti saranno anche l'occasione per conoscere gli spazi del centro e le attività in programma per l’estate. Per informazioni contattare puntoincontrogiovani@gmail.com, pagina Fb Pig Cag, oppure telefonare allo 0432/582109 o 340/5701800. Il Punto Incontro Giovani è aperto il lunedì dalle 16 alle 18.30, da martedì a giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23.

‘Incontri con l’autore e con il vino’ a Lignano

Ci sono storie capaci di toccare le emozioni più profonde: ’Eppure cadiamo felici’ (Garzanti) è una di quelle. Giovedì 13 luglio, alle 18.30, al Palapineta, ospite degli ’Incontri con l’autore e con il vino’, Enrico Galiano racconta il suo romanzo su quel momento in cui il mondo ti sembra un nemico, ma basta appoggiare la testa su una spalla pronta a sorreggere perché le emozioni non facciano più paura. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it