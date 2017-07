Sospetto caso di Tbc in Friuli: donna di Venzone in ospedale

UDINE – C’è un caso sospetto di tubercolosi in Friuli. Una donna di 43 anni, di Venzone, è stata ricoverata al Santa Maria della Misericordia, nella clinica di malattie infettive. Saranno gli approfondimenti clinici effettuati nei prossimi giorni a chiarire se si tratta realmente di Tbc. La donna di professione fa la badante, ed è stata a contatto con i parenti della pediatra di Trieste colpita da tubercolosi lo scorso anno.

La donna presentava i sintomi di una polmonite resistente alla terapia standard per cui il medico che l'aveva in cura ha disposto ulteriori accertamenti.

In attesa delle conferme, la donna è tenuta comunque in isolamento. Nel caso si tratti realmente di Tbc, la 43enne dovrà essere curata con un trattamento di antibiotici per sei mesi, e le persone che hanno avuto contatti con lei negli ultimi tempi saranno controllate. I medici, comunque, sottolineano come non ci sia alcun allarme, visto che la tubercolosi è una malattia ancora presente alle nostre latitudini, tanto che nel 2016, in Friuli, si sono riscontrati una trentina di casi.