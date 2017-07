In tre anni Fvjob ha aiutato 6500 persone a trovare lavoro

UDINE - La vocazione di Fvjob, portale social del lavoro nato nell’aprile 2014, è sempre stata quella di diffondere in tempo reale le opportunità lavorative in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni limitrofe, in modo da offrire a tutti la possibilità di candidarsi. L’utilità e l’importanza di tale ruolo sono confermate dai dati statistici, che dimostrano, in particolare, come sempre più persone si affidino a Fvjob per cercare un impiego e siano ricettive alla pubblicazione degli annunci. «Tutte le 6500 offerte ad oggi pubblicate sul sito www.fvjob.it - spiega il direttore operativo Giovanni Cassina - hanno trovato riscontro con decine di candidature alle aziende proponenti il posto di lavoro. Un dato che sicuramente ci incoraggia a proseguire per la strada intrapresa». Oltre agli annunci lavorativi, sul sito Internet del portale sono state finora inserite anche 2500 comunicazioni sui corsi di formazione e altre mille notizie riguardanti il mondo del lavoro.

Social oriented

Fvjob, inoltre, si è dimostrato in grado di sfruttare pienamente le potenzialità divulgative dei social network (Facebook in particolare, dove attualmente sono stati superati i 90mila contatti) per la diffusione di offerte e news. Ciò ha contribuito, peraltro, ad accrescere notevolmente i contatti verso le opportunità trasmesse dai Centri per l’impiego gestiti dalla Regione. Le oltre 10.400 notizie pubblicate a oggi (circa 45 a settimana) sulle principali piattaforme social (a esempio, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Google plus) hanno ricevuto quasi 9 milioni di visualizzazioni (284mila a settimana). Queste, a loro volta, hanno generato 1milione e 680mila interazioni alle opportunità segnalate (più di 21mila a settimana) e 120mila condivisioni. In continua crescita anche le iscrizioni alla newsletter, che aumentano di oltre cento unità a settimana e hanno superato quota 14mila. «Nonostante la vasta quantità di notizie - precisa Cassina - ognuna di esse viene accuratamente controllata prima della sua pubblicazione. In particolare, lo staff di Fvjob si cura di verificare la veridicità degli annunci e la loro validità nel tempo. Questo significa che nessuna offerta scaduta viene pubblicata. Una simile mole di contenuti condivisi - prosegue il responsabile di Fvjob - è stata resa certamente possibile dalla vasta rete di partner che, nel tempo, si è creata attorno al nostro portale. Attualmente lavoriamo con 192 aziende, 16 centri per l’impiego, 14 enti di formazione, il portale «Comunicazione lavoro», radio e testate giornalistiche, uffici Informagiovani e liberi professionisti, e siamo partner di «Fiera punto d’incontro» di Pordenone».

Colloqui di orientamento e l’analisi gratuita del curriculum

Tra i servizi forniti agli aspiranti lavoratori, Fvjob offre colloqui di orientamento e l’analisi gratuita del curriculum, mentre per le aziende ha sviluppato il sistema della Visibilità aumentata dedicata (Vad), che indirizza un singolo annuncio verso un pubblico mirato e potenzialmente interessato. Nella home page del sito Internet sono presenti anche diverse guide, che prendono per mano l’utente dal momento della redazione del curriculum fino alla presentazione ad un colloquio. Di recente introduzione, infine, il servizio di revisione professionale del curriculum e del profilo Linkedin.