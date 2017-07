Nuova rete dell’Arredo made in Fvg approda a Londra

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Continua il feedback positivo dalla Gran Bretagna per le imprese dell’arredo del Friuli Venezia Giulia. Unite in rete sotto l’egida del Cluster Arredo Fvg, una cordata di aziende è approda a Londra alla conquista del mercato britannico, primo paese per l’export del settore Arredo per la nostra regione. Partite a giugno, seguendo il filo conduttore della luce, con l’evento ‘Ritual of light’ allo Studio 8 al The Worx e poi con colazioni di lavoro agli studi di architettura e interior designer (vi hanno partecipato Crassevig, Frag, Moroso e Pratic della rete IFC - Italia For Contract), le imprese Midj, Montbel e Piaval hanno invece esordito con il nuovo network ‘The Italian concept’ in una vincente serata al Chelsea College of Arts. A fare da regia, come sempre, il Cluster Arredo in veste di Polo di Innovazione, in supporto alle aziende produttrici di sedute e complementi di arredo di design del Fvg che stanno puntando al target UK.

La nuova rete The Italian Concept

Il lancio ufficiale della rete ha previsto la presentazione dei migliori progetti di interior designer e architettura realizzati in questi anni - in rappresentanza dell’eccellenza made in Italy - dalle imprese Midj, Montbel e Piaval, ora impegnate in incontri b2b agli studi di architettura londinesi. La rete parteciperà poi alla fiera di riferimento per il settore arredo ‘100% Design’, con uno spazio centrale di oltre 100 mq che offrirà rilevante visibilità agli espositori e l’adatta accoglienza per l’incoming degli operatori del settore. «Ottima la collaborazione con la prestigiosa rivista Platform - commenta il direttore Carlo Piemonte, che ha moderato l’evento di Londra - che ha dato valore all’identità delle aziende; il network presentato già si prospetta interessante agli architetti, che ne hanno apprezzato il format perché capace di trasmettere la capacità produttiva di ogni singola azienda facendo però sistema».

I commenti delle imprese

Lucio Ravedoni direttore commerciale della Montbel: «Presentarci come network ha dato un valore aggiunto in un mercato che per noi è di riferimento, in quanto hub dei principali studi di architetti del mondo». Lorenzo Piani, titolare Piaval: «una serata interessante per la qualità dei contatti e degli interlocutori. Puntiamo al mercato UK e saremo quindi presenti alla Fiera a settembre». Un’esperienza nuova, foriera di soddisfazioni, per la sales manager della Midj, Miriam Venier. «È stato il nostro primo approccio verso questo tipo di clientela, propedeutico alla fiera di settore ‘100% Design’ a cui parteciperemo come gruppo. Un evento di ottima qualità».