Le Prosciutterie Dall'Ava aprono un nuovo ristorante

AIELLO DEL FRIULI – L’offerta enogastronomia del Palmanova Outlet Village si amplia ulteriormente. Nuova location per il ristorante Dall’Ava, famoso per i rinomati prosciutti prodotti nei laboratori di San Daniele del Friuli e San Pietro al Natisone, per la pasta fresca, i prodotti da forno e per la vendita di eccellenze made in Fvg.

Venerdì 14 luglio è in programma la cerimonia d’inaugurazione

Nuovo format, nuove proposte enogastronomiche e anche una nuova location, proprio davanti all’area giochi a misura di bimbo del Village che sarà a breve inaugurata. Le Prosciutterie Dall'Ava sono un'azienda di famiglia ai massimi livelli di qualità. La società sandanielese è nata negli anni '80, produce circa 30 mila prosciutti di San Daniele Dop e fattura circa 10 milioni di euro l'anno. «Dal 1955 – racconta la titolare, Sonia Dall’Ava - siamo produttori di eccellenza di prosciutti stagionati e altri prodotti di qualità, come i nostri sughi, le paste, la bakery. Prosciutteria con cucina è un progetto che inizia a San Daniele già nel 1988 con la prima prosciutteria e il desiderio di far conoscere il prosciutto come prodotto a tutto campo. Oggi, grazie alla nostra esperienza, alla garanzia di una filiera controllata e di qualità e alla nostra passione per il buon cibo, siamo diventati un contenitore di eccellenze dedicato a chi ama la semplicità nello stile di vita e la bontà autentica degli ingredienti di qualità. Per chi ama mangiare bene sempre, sia al ristorante che a casa. Il nostro staff è a completa disposizione per far vivere ai nostri clienti un’esperienza unica e soddisfare ogni loro desiderio».

Dall’Ava resterà aperto sette giorni su sette con orario continuato

Sarà possibile cenare, ordinare il cibo per asporto e acquistare i prodotti anche al di fuori dell’orario di apertura serale dell’outlet. Il locale, infatti, resterà aperto fino a tarda sera e organizzerà specifici eventi dedicati. Il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande, saluta con soddisfazione la nuova apertura. «Nel 2017 sono già sei le nuove aperture, cui si affiancano una relocation, due refit e ora un nuovo concept e una nuova location anche per il ristorante Dall’Ava, che si sposta in una posizione strategica. Entro l’estate avremo un’ulteriore importante brand che entrerà al Village e tra pochi giorni l’inaugurazione della nuova area giochi, un altro punto di forza per la struttura».