Che tempo farà venerdì 14 luglio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Ancora variabilità sulla regione. Inoltre, visti i possibili rovesci sparsi che sono previsti ci sarà anche un, seppur lieve, calo delle temperature, che scenderanno di una manciata di gradi.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, su pianura e costa il cielo, per la giornata di venerdì 14 luglio, sarà in prevalenza variabile, sui monti, invece, nuvoloso. Su tutte le zone del Friuli Venezia Giulia saranno possibili deboli piogge sparse e qualche locale rovescio, più probabili comunque sui monti e a ovest. Su costa e zone orientali soffierà della Bora moderata; in giornata sarà probabile qualche raffica sostenuta da nord specie verso Lignano.