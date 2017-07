Francesco Renga in concerto a Udine

UDINE - Francesco Renga, una delle voci più apprezzate della scena musicale italiana, ritorna con un nuovo atteso concerto estivo parte del progetto live dal titolo «Scriverò il tuo Nome». Il tour segue il successo delle prime date nei palazzetti di questo nuovo viaggio musicale dell’artista, che ha preso il via dopo la pubblicazione dell’omonimo disco certificato oro in sole sei settimane. L’opportunità per ascoltare dal vivo tutti i successi di Francesco Renga è dunque, venerdì 14 luglio al Castello di Udine (alle 21.30), unico live in Friuli Venezia Giulia per l’artista che arriva a tre anni dalla sua ultima apparizione regionale. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismoFVG, nell’ambito della rassegna «Udine Vola 2017», sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, posta in Piazza Libertà, domani a partire dalle 19.00. Tutte le info su www.azalea.it .

Prossimi concerti al Castello di Udine quelli di Lodovica Comello con «Concert for Life» (21 luglio), Fiorella Mannoia con «Combattente il Tour» per Onde Mediterranee (27 luglio) e Benji e Fede con «0+ Summer Tour» (29 luglio).