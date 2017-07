Due nuove chiusure in A4 nel fine settimana

FVG - Ancora due chiusure notturne, in A4, in questo fine settimana. La prima è indispensabile per la realizzazione di una struttura a protezione del traffico per la costruzione dell’elettrodotto Udine Ovest – Redipuglia da parte di Terna, ed è stata pianifica nella fascia oraria a minor flusso di traffico.

Venerdì 14 luglio

La chiusura è infatti prevista tra le 2 e le 4 del mattino di venerdì 14 luglio. Il tratto Palmanova Villesse, interessato da questo intervento, sarà chiuso in entrambe le direzioni: in questo arco di tempo i veicoli provenienti da Venezia dovranno uscire allo svincolo di Palmanova, mentre quelli provenienti da Trieste, allo svincolo di Villesse.

Sabato 15 luglio

Sempre in A4, dalle 21 di sabato 15 alle 8 di domenica 16 luglio, autostrada chiusa tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in entrambe le direzioni, per la demolizione del cavalcavia numero 153 detto «della Zavattina» in comune di Castions di Strada. I veicoli provenienti da Trieste e diretti verso Venezia potranno uscire al casello di San Giorgio di Nogaro e rientrare in A4 a quello di Latisana mentre, per chi arriva da Venezia ed è diretto verso Trieste potrà uscire a Latisana e rientrare a San Giorgio di Nogaro.