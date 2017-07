Litiga con la ex, arrivano i carabinieri e li aggredisce: arrestato

CERVIGNANO - Cercano di calmarlo ma lui reagisce male e aggredisce i carabinieri. Dopo il caso di alcuni giorni fa, ancora una coppia (in questo caso due ex) al centro delle cronache. I fatti ricordano quelli accaduti a Lignano ma in questa occasione sono stati coinvolti, come detto, anche dei carabinieri che sono stati aggrediti da uno dei protagonisti della vicenda.

I fatti

Gli uomini dell’Arma della stazione di Cervignano del Friuli, infatti, sono intervenuti nei pressi di un supermercato della zona. A fare la chiamata qualcuno che ha visto due persone che litigavano animatamente. Si trattava (come è poi stato appurato) di un 40enne residente nella provincia goriziana il quale, in forte stato di agitazione, stava litigando con la ex fidanzata. Nel tentativo di riportare la calma, i militari sono stati però aggrediti dall’uomo, che in seguito è stato immobilizzato e arrestato, per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, e condotto alla casa circondariale di Udine. Come hanno potuto appurare poi i militari, la vicenda ha un retroscena complesso: si parla infatti di un passato, fra i due, fatto anche di atti persecutori per i quali già procede l’autorità giudiziaria di Gorizia.