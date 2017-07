Speronato da un'auto, offre una ricompensa per trovare il pirata

UDINE – E’ stato speronato da una Panda bianca mentre, a bordo del suo scooter, stava percorrendo via delle Ferriere. E’ la disavventura capitata a Luca Todaro, gestore del bar Piper di Pradamano, che ora lancia un appello sui social alla ricerca di testimoni in quanto l'automobilista pirata non si è fermato a soccorrerlo.

«Cerco Panda bianca modello huovo che stamattina in via delle Ferriere-bivio via Tullio mi ha investito per poi scappare passandomi sopra». Questo il messaggio postato da Todaro su Facebook.

Il fatto è successo poco prima delle 10, alle 9.52. Come si vede i danni allo scooter sono evidenti, soprattutto sulla fiancata destra. Todaro, in seguito alla caduta, è stato costretto a essere accompagnato in Pronto soccorso per farsi medicare. «Offro ricompensa sostanziosa e in contanti». Todaro ha poi voluto ringraziare pubblicamente chi si è fermato per aiutarlo subito dopo l’incidente, Marco D'angelo.