A4, furgone tampona mezzo pesante: necessario chiudere il tratto autostradale

FVG - Grave incidente questo pomeriggio in A4, poche centinaia di metri prima dell’uscita di Portogruaro in direzione Trieste. Un furgone ha tamponato violentemente un mezzo pesante, andando a incastrarsi sotto il rimorchio. Già sul posto il personale di Autovie Venete, i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco. Il traffico scorre lentamente in corsia di sorpasso, ma sarà necessario chiudere il tratto autostradale per consentire le operazioni di soccorso. Code fra San Stino di Livenza e Latisana, in direzione Trieste anche in seguito a un tamponamento, senza conseguenze per le persone, fra due mezzi pesanti, sempre in direzione Trieste.