Il Castello del Piccolo Principe, a Udine

UDINE - Il sogno estivo con Anà-Thema Teatro culminerà con l’ormai tradizionale spettacolo di teatro itinerante in Castello il 23 e 24 luglio alle 21. Lo spettacolo che suscita ormai da qualche anno una grande attesa da parte del pubblico che numerosissimo segue l’evento, quest’anno si intitolerà ‘Il Castello del Piccolo Principe’ e sarà tutto dedicato e ispirato al mondo del Piccolo Principe. Dopo il successo del ‘Castello di Pinocchio’, ecco che il Castello di Udine apre nuovamente i cancelli a due serate teatrali e si trasforma nella dimora dei Personaggi più famosi della celebre storia.

Una serata magica

Quattordici tappe per un viaggio da sogno che rievoca l’avventura del mitico ragazzino alla scoperta e conoscenza della Rosa, della Volpe, del Serpente, dell’Aviatore e di molti altri. All’ingresso da piazza Libertà, e prima di salire in Castello, verrà consegnata ad ogni spettatore una mappa che permetterà di scegliere il cammino per incontrare i personaggi preferiti. Gli attori in scena, poi, ripeteranno il proprio monologo ogni volta che un gruppo di pubblico si troverà davanti alla postazione del personaggio. Biglietto 10 euro - Castello di Udine - ingresso arco Bollani, piazza Libertà.