A4: autostrada chiusa in entrambe le direzioni

FVG - Ancora una chiusura notturne, in A4, in questo fine settimana.

Sabato 15 luglio

Dalle 21 di sabato 15 alle 8 di domenica 16 luglio, autostrada chiusa tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in entrambe le direzioni, per la demolizione del cavalcavia numero 153 detto «della Zavattina» in comune di Castions di Strada. I veicoli provenienti da Trieste e diretti verso Venezia potranno uscire al casello di San Giorgio di Nogaro e rientrare in A4 a quello di Latisana mentre, per chi arriva da Venezia ed è diretto verso Trieste potrà uscire a Latisana e rientrare a San Giorgio di Nogaro.