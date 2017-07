Gli eventi in programma venerdì 14 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

‘Il canto degli alberi’ a Villa Manin

Un parco secolare di diciotto ettari protetto da muraglioni di sasso, il jazz e centinaia di specie botaniche da scoprire e capire. Sono questi gli ingredienti dell’originalissimo appuntamento ideato nel parco di Villa Manin a Passariano di Codroipo (Ud) dal musicista Daniele D’Agaro, in programma venerdì 14 luglio a partire dalle 18. Si intitola ‘Il canto degli alberi’ nasce dalle residenze in villa degli artisti coinvolti grazie al progetto promosso dall'ERPaC, e comincierà proprio con la visita al meraviglioso parco della villa, accompagnati dallo scrittore Tiziano Fratus lungo un percorso segnato da cinque stazioni musicali, allestite proprio in prossimità di alcuni antichi alberi. villamanin.it

A Cividale torna il Western Show

In paese arrivano cowboy, danzatori e spettacolari show. E' arrivato l'appuntamento con il sedicesimo Cividale Western Show in programma dal 14 al 16 luglio. Tre giorni di musica country dal vivo e balli, spettacoli equestri in stile western e non, gare di equitazione americana, chioschi, cucina tipica locale, fiumi di birra e soprattutto tanto divertimento. Ecco qui il programma di oggi.

Anà-Thema Teatro: Villains hotel - L’albergo dei cattivi

Venerdì 14 e sabato 15 luglio alle ore 21, sarà il momento tanto atteso dello spettacolo di debutto della Compagnia dell’Undicesimo Campus Internazionale: Villains hotel - L’albergo dei cattivi. Uno spettacolo con i 15 attori dell'Undicesimo Campus Teatrale Internazionale, che dopo un lungo studio sui personaggi ‘Cattivi del Teatro’ presenteranno un percorso teatrale insolito all’interno del prestigioso Astoria Hotel Italia. Maggiori dettagli, qui.

‘Frassinoro Summer Biathlon Festival’

A poco meno di tre settimane dal Frassinoro Summer Biathlon Festival di Forni Avoltri, l'organizzazione dell'evento ha comunicato la lista ufficiale dei partecipanti. Complessivamente si contano 28 atleti, provenienti da 6 differenti nazioni. Fra di essi nomi di grido. Infatti a tutti i big italiani della disciplina (Dorothea Wierer, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo), si aggiungeranno ospiti stranieri di primissimo piano. Spicca, in particolare, la presenza di Kaisa Mäkäräinen. Maggiori informazioni, qui.

‘Bel vedere. Percorsi nella fotografia di paesaggio’

Venerdì 14, alle 18.30, alla corte di Palazzo Morpurgo in via Savorgnana, a Udine, sarà presentato il volume ‘Bel vedere. Percorsi nella fotografia di paesaggio’, catalogo della mostra curata dalla Rete regionale delle fototeche e degli archivi fotografici, che ha preso avvio nel dicembre 2016 al Museo Sartorio di Trieste, proseguita poi con la tappa di Udine ospite dei Civici Musei nel ‘piano nobile’ di Palazzo Morpurgo, visitabile ancora per questo fine settimana, dalle 16 alle 19, sabato e domenica.

Renga in concerto in Castello a Udine

Francesco Renga, una delle voci più apprezzate della scena musicale italiana, ritorna con un nuovo atteso concerto estivo parte del progetto live dal titolo «Scriverò il tuo Nome». Il tour segue il successo delle prime date nei palazzetti di questo nuovo viaggio musicale dell’artista, che ha preso il via dopo la pubblicazione dell’omonimo disco certificato oro in sole sei settimane. L’opportunità per ascoltare dal vivo tutti i successi di Francesco Renga è dunque, venerdì 14 luglio al Castello di Udine (alle 21.30), unico live in Friuli Venezia Giulia per l’artista che arriva a tre anni dalla sua ultima apparizione regionale.

È tutto pronto per l'avvio dell'edizione 2017 di ‘Pagella non solo Rock’

Venerdì 14 luglio, dalle 19 alle 22 ai Giardini Del Torso, in via del Sale andrà in scena ‘Pagella non solo Rock’. Tre i gruppi musicali che si esibiranno in questa occasione: il gruppo pop rock Uncles of the Moon, il trio acustico pop country Lola & The Bills e la band The Stringe Bcurata con le sue sperimentazioni pop jazz. Oltre a proporre l’esibizione musicale di gruppi che ruotano attorno al servizio svolto dalle Officine Giovani, l'evento ospiterà anche un’esposizione di opere illustrative firmata dal collettivo SpiceLapis e una serie di performance di danza curate dall’insegnante Martina Tavano, che intratterranno il pubblico durante i cambi tra una band e l'altra. L'iniziativa è realizzata dalle Officine Giovani del Comune di Udine in collaborazione con l’associazione Blud e il collettivo SpiceLapis. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Officine Giovani (tel. 0432-541975 officinegiovani@gmail.com).