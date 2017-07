Casa distrutta dal fuoco ad Aclete

TARVISIO - Una casa disabitata, di solito utilizzata nei mesi estivi, ha subito gravi danni a causa di un incendio divampato nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio a Fusine. La struttura è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco.

L'incendio è scoppiato in località Aclete, in via Melzi. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Tarvisio e Pontebba, con un'autobotte e un'autoscala arrivata da Udine. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, con la bonifica dell'abitazione che si è conclusa nella mattinata di venerdì-

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Fusine.