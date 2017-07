Autocisterna a fuoco in autostrada nella notte

AIELLO - Nella tarda serata di giovedì 13 luglio un’autocisterna, con un carico di gasolio, ha preso fuoco sull’autostrada A4, tra Villesse e Palmanova, in direzione della città fortezza. Il rogo, innescato per cause in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia stradale di Gorizia e al personale di Autovie Venete, si è innescato quando il mezzo, il cui autista è fortunatamente rimasto illeso, si trovava a pochi chilometri dallo svincolo palmarino, all’altezza di Aiello del Friuli.

Le fiamme non hanno raggiunto la cisterna con il gasolio. Non è stato possibile spostare il mezzo dalla strada e questo ha causato no pochi disagi alla circolazione con alcuni chilometri di coda in direzione Venezia. Solo nella mattinata del 14 luglio, è stato possibile effettuare il travaso del gasolio e la rimozione del mezzo.