Discussioni fra vicini: uno disturba le apparecchiature elettroniche dell'altro, scatta la denuncia

TAVAGNACCO – All’origine di quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, alcuni dissidi fra vicini. A seguito di alcuni contrasti, uno dei protagonisti della vicenda ha deciso di ‘vendicarsi’ dell’altro prendendo a disturbare tutte le sue apparecchiature telefoniche, informatiche e telematiche.

I fatti

Gli uomini dell’Arma della stazione di Feletto Umberto, tempo fa hanno ricevuto una denuncia da parte di un residente che lamentava problemi nelle frequenze tv, radio nonché dei cancelli automatici del garage. I militari, dunque, in collaborazione con i colleghi di Fagagna, hanno iniziato un’attività investigativa che li ha portati a identificare un 55enne del posto, vicino di casa del denunciante, che per motivi, riconducibili a divergenze con il vicino, ha messo in atto un ‘piano’ fatto di ripetute azioni di disturbo delle frequenze che gestiscono diverse apparecchiature elettriche, il tutto servendosi di un apparecchio elettronico, poi rinvenuto a casa dell’uomo a seguito di perquisizione domiciliare. Lo strumento è stato posto sotto sequestro e l’uomo denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di installazione di apparecchiature a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche, informatiche e telematiche.