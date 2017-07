Palamostre, piscina chiusa per le gare di Triathlon

UDINE - Il Comune di Udine informa che la piscina di via Ampezzo sarà chiusa al pubblico per l’intera giornata di domenica 16 luglio per le gare del «19° Triathlon Sprint Città di Udine – Insieme a Gianluca», un evento sportivo organizzato dall’associazione sportiva Cus Udine e inserito nel calendario delle iniziative della rassegna «UdinEstate 2017». Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Impianti Natatori e Palestre Scolastiche del Comune chiamando i numeri 0432 1272749-1272750.