Mercedes si schianta contro il guardrail: grave il conducente

MANZANO - Ancora un incidente sulla regionale 56 tra Buttrio e Manzano. Questa volta, dopo il ribaltamento di un trattore nella giornata di giovedì, a essere coinvolta è stata una Mercedes, schiantatasi contro il guardrail. Il sinistro è avvenuto verso le 8 di venerdì mattina, in un momento in cui il manto stradale era bagnato a causa della pioggia.

L'impatto è stato molto violento e il conducente è rimasto ferito in modo grave. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale. L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra la fabbrica Bp e la ex casa cantoniera. Per liberare l'auto, aggrovigliatasi attorno al guardrail, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Rilievi a cura della Polizia stradale.