Il PuntoInforma trasloca nella Biblioteca civica

UDINE - Dal 1 agosto 2017 il PuntoInforma - che a causa del ridimensionamento del personale non riusciva a garantire la necessaria continuità nelle giornate e negli orari di apertura - verrà trasferito dall'attuale sede di via Savorgnana a un punto informativo predisposto nella Biblioteca Civica, che sarà aperto al pubblico all'interno degli orari di l'apertura di Sezione Moderna di Riva Bartolini (lunedì 14-19, martedì 9-19, mercoledì 9-20, giovedì 9-20, venerdì 9-19 e sabato 9-19).

Le novità

Di conseguenza sarà anche eliminato il sito www.udinecultura.it, i cui contenuti verranno inglobati nel sito www.comune.udine.gov.it, mentre le informazioni aggiornate riguardanti il settore culturale saranno come sempre garantite dal portale www.civicimusei.it. Da non dimenticare inoltre che nell'ambito dello sportello di Promoturismo Fvg di piazza I maggio è attivo un Punto di informazione turistica sulle attività culturali e museali del Comune di Udine, a disposizione di turisti e cittadini anche nelle giornate festive (sabato tutto il giorno e la mattina di domenica) e nel periodo festivo. Oltre a un orario più ampio, il servizio garantisce anche l'accoglienza in lingua inglese e tedesca, offrendo quindi un servizio più corrispondente alle esigenze dell'utenza turistica cittadina.