Che tempo farà sabato 15 luglio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Arriva il weekend ed ecco qui le previsioni dell'Osmer Fvg.

Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per il passaggio di nubi da nord verso sud. Sui monti, invece, sarà possibile una emporanea variabilità e non si esclude qualche isolato rovescio o temporale che potrebbe interessare anche qualche zona della pianura. Sulla costa soffierà Bora moderata, temporaneamente sostenuta nel pomeriggio. Le temperature saranno sensibilmente più basse rispetto a quelle registrate nelle giornate passate.