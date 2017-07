Incendio in un appartamento di via del Bon: intossicata una persona

UDINE - Ci sarebbe un corto circuito all'origine dell'incendio che ha danneggiato un appartamento in via del Bon, a Udine. Una persona di 45 anni è rimasta leggermente intossicata ed è dovuta ricorrere alle cure del personale del 118. E' stata portata in ospedale da un'ambulanza.

Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di venerdì 14 luglio, poco prima delle 17. L'incendio sarebbe divampato da un terrazzino di un alloggio del condominio Garden. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Udine che hanno operato con un'autoscala per domare le fiamme evitando che il fuoco si propagasse anche all'interno dell'abitazione.

I danni sarebbero ingenti. Sul posto anche i carabinieri che insieme ai Vigili stanno cercando di definire nei dettagli l'accaduto.