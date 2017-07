Gli eventi in programma sabato 15 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

In Castello, a Udine, una serata in ricordo di Robert Miles

Una serata all’insegna della musica e soprattutto della beneficenza. Il 15 luglio al Castello di Udine, dalle 19 è in programma un evento dedicato a Roberto Concina, in arte Robert Miles, e ai suoi percorsi musicali. I dettagli, qui.

Dog Show nel parco dell'Agristella

Sabato 15 luglio, a partire dalle 16, al parco, tra le risorgive del ristorante Agristella, in via Piave 16, a Sterpo di Bertiolo, è in programma la mostra per cani di razza con la speciale bassotti e meticci che saranno valutati da esperti giudici. Maggiori info, qui.

50°'Luglio Varianese'

Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

Al Castello di Artegna mostra sulla ricostruzione

Sabato 15 luglio, alle 18, si inaugura negli spazi suggestivi del Castello Savorgnan di Artegna la mostra «L'identità di un paesaggio. La memoria della ricostruzione». Si tratta di una esposizione itinerante, organizzata dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’ERPAC e dall’Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli. Dopo nove tappe in altrettanti comuni della regione, l’esposizione è allestita ad Artegna in collaborazione con l’Associazione culturale «Grop pignot» e il patrocinio del Comune: sarà visitabile gratuitamente fino al 27 agosto (sabato, domenica e festivi: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30).

58^ ‘Mostra regionale delle pesche’

È uno degli eventi più attesi dell’estate. Tutto pronto per la 58esima edizione della ‘Mostra regionale delle pesche’ di Fiumicello. Dal 13 al 17 luglio in programma degustazioni di prodotti tipici, mostre, concerti, convegni, negozi aperti, momenti di intrattenimento e tanta frutta e verdura a chilometro zero. Tutti i dettagli del programma di oggi, qui.

Sulle rive al tramonto

Musiche per Viola e Pianoforte dal classico al crossover, nello stile tracciato da Crisma Duo (Cristina Narduzzi e Margherita Mattiussi). Sabato 15 luglio, dalle 20.45, appuntamneto al prato adiacente alla Chiesetta di San Giacomo di Albazzana, a Villanova di San Daniele. Ospite della serata il "Coro Giulietta" di San Daniele del Friuli, diretto da Cristina Narduzzi.

Carniarmonie

Ospiti attesi all’ouverture della rassegna, che raggiunge quest’anno la ventiseiesima edizione, sabato 15 luglio con inizio alle 20.45 alla Pieve di Santo Stefano a Cesclans di Cavazzo, il duo internazionale composto dal pianista Ramin Bahrami e dal flautista Massimo Mercelli, due punte di diamante nel panorama musicale classico. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni: www.carniarmonie.it

Dignano arriva il Festival della Birra

Al via la 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburger. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

‘Frassinoro Summer Biathlon Festival’

A poco meno di tre settimane dal Frassinoro Summer Biathlon Festival di Forni Avoltri, l'organizzazione dell'evento ha comunicato la lista ufficiale dei partecipanti. Complessivamente si contano 28 atleti, provenienti da 6 differenti nazioni. Fra di essi nomi di grido. Infatti a tutti i big italiani della disciplina (Dorothea Wierer, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo), si aggiungeranno ospiti stranieri di primissimo piano. Spicca, in particolare, la presenza di Kaisa Mäkäräinen. Maggiori informazioni, qui.

Anà-Thema Teatro: Villains hotel - L’albergo dei cattivi

Sabato 15 luglio alle 21, sarà il momento tanto atteso dello spettacolo di debutto della Compagnia dell’Undicesimo Campus Internazionale: Villains hotel - L’albergo dei cattivi. Uno spettacolo con i 15 attori dell'Undicesimo Campus Teatrale Internazionale, che dopo un lungo studio sui personaggi ‘Cattivi del Teatro’ presenteranno un percorso teatrale insolito all’interno del prestigioso Astoria Hotel Italia. Maggiori dettagli, qui.

Sauris è pronta per la Festa del Prosciutto

Ultimo fine settimana per la festa del prosciutto in programma dall'8 al 9 e dal 15 al 16 luglio. Sauris è famosa per le prelibatezze gastronomiche, dai salumi affumicati, alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e soprattutto per il famoso prosciutto crudo, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio. Tutti i dettagli, qui.

A Cividale torna il Western Show

In paese arrivano cowboy, danzatori e spettacolari show. È arrivato l'appuntamento con il sedicesimo Cividale Western Show in programma dal 14 al 16 luglio. Tre giorni di musica country dal vivo e balli, spettacoli equestri in stile western e non, gare di equitazione americana, chioschi, cucina tipica locale, fiumi di birra e soprattutto tanto divertimento. Ecco qui il programma di oggi.

Calma e sangue freddo a Cornino

Il 15 luglio corso pratico, alla Riserva Naturale Regionale di Cornino di percezione applicata al tracciamento, con Javier Bollain, per imparare a percepire e ‘sentire’ la natura che ci circonda utilizzando al meglio la nostra mente. Maggiori dettagli qui.

Sagra a Fauglis

È tempo di festa in paese a cominciare dalla tradizionale scorpacciata di gnocchi. Fino al 16 luglio è Tempo di sagra a Fauglis. Come ogni anno, puntuali tante novità anche negli spettacoli dal vivo come il Vergognosissimo Galax, i dirompenti Frammkenstein e al nostrano e divertente Dino Piu. Tutti i dettagli, qui.

‘Il futuro possibile'

Si appresta alla conclusione il tour de ‘Il futuro possibile - Spettacolo di musica e parole’, nato da un’idea di Paolo Patui (che oltre a essere fra i protagonisti si occupa anche del coordinamento artistico). Un viaggio intenso, ricco di emozioni e di momenti di condivisione con il pubblico che vedrà la sua ultime tappa sabato 15 luglio, alle 21, a Fagagna, alla Corte del Municipio (alla sala Vittoria in caso di maltempo). Assieme a Patui, sul palco ci sarà anche Angelo Floramo e la Pordenone Big Band, diretta da Juri Dal Dan. Maggiori dettagli, qui.

‘Dark week: una settimana al buio’ alla Casa delle Farfalle

Si inizia con Gufo che ti passa, sabato 15 luglio: un’escursione notturna nei boschi intorno alla Casa delle Farfalle accompagnati dalle guide che vi faranno aguzzare i sensi per «sentire» (ascoltare, odorare, toccare) quanti animali (tanti) si attivano al calar della notte, al contrario di noi umani che col buio dormiamo. Al rientro dall’escursione, dopo un paio d’ore, pastasciutta e vino per tutti. Maggiori info, qui.

Mittelfest

A Cividale del Friuli, prende il via oggi la 26^ edizione di Mittelfest, in programma fino al 25 luglio prossimo. L’importante momento pubblico di apertura della prima giornata vedrà, dalle 12, al Teatro Ristori, una conversazione pubblica sui destini dell’Europa: ospite d’onore il Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor in dialogo con il direttore del quotidiano La Stampa di Torino Maurizio Molinari. Alle 17.30 l’avvio alla Loggia del Municipio. La giornata sarà suggellata da un’importante produzione Mittelfest con il Balletto Civile e Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22. Maggiori dettagli sul programma, qui.

Gran finale per Percoto Canta

Percoto Canta, il concorso canoro più importante del Nordest e tra quelli di maggior richiamo a livello nazionale, giunto quest’anno alla sua 30° edizione, vedrà domani, sabato 15 luglio, il suo ultimo atto con la serata finale, ospitata a Villa Frattina Caiselli di Percoto, con inizio alle 21. Quasi cento gli artisti che si sono contesi, nel corso delle selezioni, avvenute ad aprile alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, il pass per la finale. Giovani artisti provenienti da ogni parte d’Italia, arrivati in Friuli Venezia Giulia da Verona, Brescia, Bergamo, Genova e Torino, ma anche da Pisa, Modena, Livorno e addirittura da Bari, Lecce e Cosenza.

Progetto Radici

Radici. È questo il nome di un nuovo progetto targato associazione culturale Modo. Si tratta di una performance multimediale e trans disciplinare in cui ogni artista offrirà una produzione originale. La performance, però, si presenterà in una forma unica, coinvolgendo il pubblico. Gli artisti di BridA, in particolare, danno appuntamento il 15 luglio, a Palazzolo dello Stella, da Art POrt, alle 19. Lì raccoglieranno storie e volti di persone legate a eventi di guerra o grandi eventi traumatici (come il terremoto). Ciascuno potrà portare una vecchia fotografia in cui sia visibile il volto di un parente e raccontarne la storia. Dal canto loro i BridA creeranno una maschera. Ciascuna delle quali andrà a comporre l'installazione finale (visibile e fruibile il 19 luglio a Udine) per scattarsi dei selfie con i volti/storie altrui. Domani Radici farà tappa alle 21, a Romans d’Isonzo, ai Laghetti Fipsas; a Tramonti di Sotto, all’Art in Val, laboratori aperti tutto il giorno, con l’evento conclusivo, alle 20. Maggiori dettagli, qui.