Viale Palmanova: modifiche a sosta e viabilità

UDINE - Modifiche alla sosta di viale Palmanova nelle giornate del 17 e 18 luglio (o nella prima successiva giornata favorevole in caso di avverse condizioni atmosferiche o problematiche sopravvenute) dalle 8.30 alla fine della giornata lavorativa, per la realizzazione dei lavori di deviazione gas.

Per consentire l'esecuzione del cantiere infatti sarà istituito un divieto di fermata per ogni categoria di veicoli, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto antistante il civico 224, nonché il restringimento della carreggiata o l'istituzione del senso unico alternato, con conseguenti limitazioni alla circolazione e alla sosta. Sarà anche prevista la limitazione della velocità fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.