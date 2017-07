Sport: dalla Regione oltre 2,5 mln euro per manifestazioni in Fvg

FVG - Ammontano a 2.575.064 euro i contributi stanziati dall'amministrazione regionale in base alla legge 8/2003 e destinati alla realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali in Friuli Venezia Giulia. La ripartizione territoriale su base provinciale di queste risorse finalizzate al finanziamento di 240 eventi sul territorio regionale è la seguente: Udine (892.270 euro), Trieste (682.299 euro), Pordenone (654.895 euro) e Gorizia (345.600 euro).

Per quel che riguarda il territorio provinciale di Udine, la 18. Maratonina internazionale Città di Udine è l'evento che ha ricevuto il contributo più alto con 33.300 euro, seguito dalla 32. edizione dell'Open mondiale di Karate di Lignano che incassa 30.375 euro. A Trieste la parte del leone la fa la vela con 39.150 euro al campionato mondiale vela altura Orc Worlds e 36.225 euro per la Barcolana. Su Pordenone i maggiori beneficiari sono l'Associazione Fuoristrada Club 4x4 per la Cross Country Rally World Cup (33.300 euro) e la Polisportiva San Giorgio di Porcia per il 35. torneo internazionale di volley Memorial Ferruccio Cornacchia (33.300 euro). Infine, il territorio provinciale di Gorizia che vede riconosciuto come evento maggiormente finanziato il torneo calcistico giovanile internazionale Città di Gradisca-Trofeo Nereo Rocco con 36.225 euro.

Particolare soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale allo Sport, Gianni Torrenti, il quale ha registrato la crescita anche qualitativa delle manifestazioni con campionati italiani ed internazionali di diverse discipline sportive. Eventi che portano un indotto di presenze importante, in particolare in periodi fuori dalla stagione turistica, come accadrà a Lignano nel mese di ottobre con il triathlon. Torrenti ha messo in luce anche l'equilibrata distribuzione dei contributi su base territoriale. Contributi che vanno da un minimo di 4 mila euro ad un massimo di quasi 40 mila e che complessivamente superano di 150mila euro quanto stanziato l'anno scorso. La Regione, come ha ricordato l'assessore, è venuta anche incontro alle esigenze delle associazioni prorogando i termini per la presentazione delle domande in considerazione di alcune difficoltà che si sono registrate nella presentazione della modulistica online. «L'amministrazione regionale - ha concluso Torrenti - ha previsto quest'anno a bilancio un investimento complessivo di oltre 22 milioni di euro in manutenzioni, attrezzatura e impiantistica sportiva, superiore a quanto viene stanziato da Liguria, Veneto e Piemonte messe insieme a dimostrazione di un impegno poderoso che pone il Friuli Venezia Giulia sportivamente all'avanguardia in Italia».