Festa dei Diplomi al Malignani di Udine nel ricordo della prof Eliana Ginevra

UDINE - I migliori studenti del Malignani di Udine sono stati i protagonisti della Festa dei Diplomi 2017, un momento importante che ogni anno vede nell’Istituto il suo popolo riunito per applaudirli, insieme a importanti esponenti politici e del mondo economico della nostra regione.

Il Graduation Day non è solo l’occasione per celebrare il completamento del corso di studi e consegnare un diploma, ma è un evento corale che sottolinea il passaggio dei ragazzi dal mondo della scuola al mondo del lavoro, premia i migliori, riassume il lavoro fatto durante l’anno da docenti e studenti, rende pubblici i successi della scuola. Essere i migliori significa avere medie eccellenti che riflettono la volontà di apprendere in funzione di un obiettivo, ma anche l’impegno e la dedizione dei docenti che hanno accompagnato i giovani nel loro percorso di crescita alla scoperta di quegli obiettivi.

Un lavoro comune che porta risultati non scontati: nell’ultimo triennio, sotto la guida del dirigente scolastico professor Andrea Carletti, le promozioni a giugno sono aumentate significativamente, segnale che indica il fatto che il sistema è in miglioramento. Soprattutto per un istituto che conta quasi 3000 iscritti, unanimemente descritto come impegnativo, ma che porta, per esempio, una studentessa della 3˄ Aeronautica, a dire: ‘Non vorrei essere in nessun altro luogo, in nessuna altra scuola’. Parole, queste, di una delle tante testimonianza dirette citate nell’Annuario 2017. Il volume sarà presentato proprio in occasione del Graduation Day, raccoglie tutti i successi, i progetti, le testimonianze e la visione per il prossimo futuro di questa straordinaria scuola e, quest’anno, è dedicato al valore aggiunto delle donne nelle organizzazioni e a tutte le donne del Malignani. Tra queste, anche una che mancherà a molti: la professoressa Eliana Ginevra, scomparsa improvvisamente a fine anno scolastico. A lei, che ha portato a vincere negli ultimi quindici anni tanti concorsi ‘FAST, I giovani e le scienze’, è dedicato un ricordo speciale.