Del Piero nel cda dell'associazione nazionale banche popolari

CIVIDALE – Michela Del Piero entra nel consiglio di amministrazione dell’Associazione nazionale banche popolari. La presidente della Banca Popolare di Cividale ottiene un altro importante incarico nel sistema bancario italiano dopo la nomina dello scorso anno in seno al collegio sindacale dell’ABI. La nomina è avvenuta al termine dell'Assemblea ordinaria dell'Assopopolari che ha confermato all’unanimità alla presidenza Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza. Il Consiglio ha quindi espresso al Presidente un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto e per aver accettato l'unanime designazione della categoria per il prossimo triennio.

Le altre cariche

Alla vice presidenza sono stati confermati nella carica Mario Alberto Pedranzini, amministratore delegato della Banca Popolare di Sondrio, Vito Primiceri, presidente della Banca Popolare Pugliese e Luigi Sartoni, direttore generale della Banca Valconca. Entrano nel cda, oltre a Michela Del Piero, Vincenzo Formisano, vicepresidente della Banca Popolare del Cassinate, Tonino Fornari, direttore generale della Banca Valsabbina, Luigi Sansone, presidente della Banca Popolare delle Province Molisane e Filippo Perriccioli, presidente della Banca di Credito Popolare. La Categoria rappresentata dall'Assopopolari esprime oggi sul territorio del nostro Paese una compagine articolata in 52 banche popolari cooperative e del territorio, 186 società finanziarie, e oltre 250 corrispondenti con 1 milione di soci e 6 milioni di clienti. «In un momento particolarmente delicato che sta attraversando il sistema creditizio e le banche popolari, in particolare, assumo questo nuovo impegno con l’obiettivo di riaffermare il valore della cooperazione bancaria e la preziosa funzione che le banche di territorio come la Popolare di Cividale esercitano nelle economie locali», ha dichiarato la presidente Del Piero subito dopo la nomina.