Novità a Lignano Sabbiadoro: attivo il posto di Polizia

LIGNANO - Lunedì 17 luglio riaprirà il posto di polizia di Lignano Sabbiadoro: un ufficio a carattere temporaneo che sarà attivo fino al 20 agosto. Il personale in servizio nella località balneare, proveniente dalla Questura di Udine, sarà affiancato da agenti in forza nei reparti di Padova, Bologna e Milano.

Contatti

L’obiettivo è quello di adeguare le misure di vigilanza all’incremento dei flussi turistici, la polizia di Stato effettuerà mirati servizi di controllo del territorio con pattuglie automontate e appiedate. Per gli eventuali contatti, il posto di polizia di Lignano Sabbiadoro, che ha sede in via Europa 98, a fianco del comando di polizia locale, risponde al numero unico emergenze – Nue -, 112, e alla linea telefonica, 0431.403203.