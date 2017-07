Gli eventi in programma domenica 16 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

58^ ‘Mostra regionale delle pesche’

È uno degli eventi più attesi dell’estate. Tutto pronto per la 58esima edizione della ‘Mostra regionale delle pesche’ di Fiumicello. Dal 13 al 17 luglio in programma degustazioni di prodotti tipici, mostre, concerti, convegni, negozi aperti, momenti di intrattenimento e tanta frutta e verdura a chilometro zero. Tutti i dettagli del programma di oggi, qui.

Note in Rifugio

L’appuntamento di Note in Rifugio di questo weekend, domenica 16 luglio, alle 14, si svolge nuovamente al cospetto delle magiche e appartate Dolomiti Friulane, in uno dei rifugi più veraci del nostro territorio, il Flaiban - Pacherini, uno dei pochi rimasti tra quelli non serviti né da strada, né da teleferica. È proprio da questo rifugio che è partita l’idea dei concerti in quota di Assorifugi, esattamente vent’anni fa, grazie a Mauro Conighi, storico gestore denominato l’Orso della Val di Suola per il suo carattere schivo. A lui è dedicata l’edizione 2017 di Note in rifugio.

Ancora grandi ospiti in arrivo al Cinema in Spiaggia di Lignano Sabbiadoro

Dopo la splendida Jasmine Trinca, che ha inaugurato ufficialmente l’arena all’aperto, sarà la volta dello scrittore e regista Francesco Bruni, che presenterà al pubblico il suo ultimo film Tutto quello che vuoi, un’avventura generazionale raccontata con estrema sensibilità e profondità. L’appuntamento è per domenica 16 luglio alle ore 21.30 all’ufficio spiaggia 19 Sabbiadoro. L’evento è organizzato in collaborazione con il 36°Premio Amidei di Gorizia (Bruni è quest’anno tra i giurati del Premio alla Migliore Sceneggiatura Cinematografica).

Sauris è pronta per la Festa del Prosciutto

Ultimo fine settimana per la festa del prosciutto in programma dall'8 al 9 e dal 15 al 16 luglio. Sauris è famosa per le prelibatezze gastronomiche, dai salumi affumicati, alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e soprattutto per il famoso prosciutto crudo, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio. Tutti i dettagli, qui.

12^ Marathon Bike per Haiti di Attimis

È stata presentata nella incantevole cornice del rinnovato Castello di Partistagno, la dodicesima edizione della Attimis Marathon Bike per Haiti, che l'Asd Chiarcosso organizza, di concerto con Grigioneri 2000, Ki.Co.SyS., Amici & Bici, Bike Center e Capodivento: l'evento, messo a calendario per domenica 16 luglio, con partenza alle 10, è aperto a tutti i tesserati Acsi ciclismo, Fci o Enti della Consulta e rappresenta una delle principali e più importanti manifestazioni dedicate alla Mountain Bike sul suolo friulano. Maggiori dettagli, qui.

Carniarmonie

Domenica 16 luglio, sempre alle 20.45 nella Chiesa della SS. Trinità ad Oltris di Ampezzo, sarà invece protagonista un giovane duo chitarristico croato, i fratelli Divna e Ivan Šimatović, talenti che stanno ottenendo consensi e vittorie a premi internazionali, tra cui l’Enrico Mercatali, lo Split Guitar Festival e il Concorso Andrés Segovia. Un programma il loro, che mette insieme Spagna, Croazia e Inghilterra, dal secondo Ottocento ad oggi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni: www.carniarmonie.it

Gemellaggio tra vetture e velivoli d’epoca a Premariacco

Evento d’eccezione domenica 16 luglio all’aviosuperfice di San Mauro, a Premariacco. Giungeranno infatti dal museo di Nervesa della Battaglia (Tv) 4 velivoli d’epoca, due di fabbricazione inglese e altri due entrati nella storia: il Fokker Dr.I, caccia monomotore triplano, usato dal Barone Rosso, Manfred von Richthofen, che nella guerra ‘15-18 dominò i cieli con memorabili duelli aerei e divenne leggenda dell’aviazione tedesca, e lo SPAD di Francesco Baracca, asso dell’aviazione italiana medaglia d’oro al valor militare nella grande guerra a cui sono attribuite 34 vittorie aeree. Maggiori dettagli, qui.

Dignano arriva il Festival della Birra

Al via la 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburger. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

‘Frassinoro Summer Biathlon Festival’

A poco meno di tre settimane dal Frassinoro Summer Biathlon Festival di Forni Avoltri, l'organizzazione dell'evento ha comunicato la lista ufficiale dei partecipanti. Complessivamente si contano 28 atleti, provenienti da 6 differenti nazioni. Fra di essi nomi di grido. Infatti a tutti i big italiani della disciplina (Dorothea Wierer, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo), si aggiungeranno ospiti stranieri di primissimo piano. Spicca, in particolare, la presenza di Kaisa Mäkäräinen. Maggiori informazioni, qui.

50°'Luglio Varianese'

Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

A Cividale torna il Western Show

In paese arrivano cowboy, danzatori e spettacolari show. È arrivato l'appuntamento con il sedicesimo Cividale Western Show in programma dal 14 al 16 luglio. Tre giorni di musica country dal vivo e balli, spettacoli equestri in stile western e non, gare di equitazione americana, chioschi, cucina tipica locale, fiumi di birra e soprattutto tanto divertimento. Ecco qui il programma di oggi.

Mittelfest

A Cividale del Friuli, ha preso il via oggi la 26^ edizione di Mittelfest, in programma fino al 25 luglio prossimo. Maggiori dettagli sul programma, qui.

Sagra a Fauglis

È tempo di festa in paese a cominciare dalla tradizionale scorpacciata di gnocchi. Fino al 16 luglio è Tempo di sagra a Fauglis. Come ogni anno, puntuali tante novità anche negli spettacoli dal vivo come il Vergognosissimo Galax, i dirompenti Frammkenstein e al nostrano e divertente Dino Piu. Tutti i dettagli, qui.