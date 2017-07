Giochi nei quartieri: riparte il tour di ‘In giro giocando’

UDINE - Torna anche quest’anno, con 25 nuove tappe tra luglio e agosto, ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Si parte martedì 18 luglio al parco Moretti per poi proseguire il 19 luglio nell’area verde Brun di viale Vat, il 20 al parco Ilaria Alpi in via Melegnano e il 21 nell’area verde Emilio Salgari in via del Bon. Come sempre tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Le attività proposte dagli animatori del Ludobus si susseguiranno per tutta l'estate e spazieranno dall’animazione ai giochi di movimento, dalla scuola di piccolo circo alle Crazy Funny Bikes, dai laboratori di costruzione giochi e ai giochi d’acqua.

Le altre date

«L’attività del Ludobus riprende con un’ampia offerta di eventi durante tutta l’estate – spiega l’assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita, Raffaella Basana –. Il gioco all’aria aperta privilegia le attività di movimento e in questo modo permette di favorire una crescita sana e la socializzazione tra pari». Altre quattro tappe del Ludobus sono in programma anche nell’ultima settimana di luglio: il 25 nell’area verde Collodi di via 3 Novembre 1918, il 26 nell’area verde Robin Hood di via Pirona, il 27 nell'area verde Baden Powell di via Duchi d'Aosta e il 28 al parco Desio di via Val d'Arzino. Il tour proseguirà poi anche ad agosto e settembre con tanti nuovi eventi in programma.

Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito www.comune.udine.gov.it.