Summer Academy Meeting a School 2017: Udine centro degli incontri tra le Scuole di Teatro

UDINE - Se nell'estate 2016 Udine è diventata il centro degli incontri tra Scuole di Teatro promossi dalla Civica Accademia con il progetto SAFest, quest'anno unica protagonista delle giornate di laboratorio è la Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia che sarà ospite della Nico Pepe per un'intensa settimana di interscambio produttivo e didattico. Gli allievi attori polacchi accompagnati da due docenti dell'Accademia di stato, lavoreranno con i colleghi della Pepe sotto la guida del direttore Claudio de Maglio, intrecciando diversi saperi e tecniche attoriali, nell'ottica di una dimensione internazionale che la Civica Accademia ha consolidato negli anni, creando a Udine un palcoscenico europeo per le realtà di alta formazione teatrale.

La collaborazione con Mittelfest

Un’attenzione particolare è rivolta alle istituzioni operanti nell'Europa dell'Est, cosicché si è nuovamente attivata la collaborazione con Mittelfest, che, auspici Rita Maffei responsabile prosa del Festival e Franco Calabretto direttore artistico, ha rinnovato l'ospitalità allo spettacolo frutto del lavoro congiunto delle due scuole, che andrà in scena a Cividale del Friuli sabato 22 luglio (ore 11). La Polonia ha dato i natali a grandi maestri del teatro del XX secolo e l'eccellenza della sua Accademia Teatrale è un elemento che aggiunge interesse a questo scambio di esperienze e lavoro in comune: sarà quindi sicuramente stimolante e da non perdere la dimostrazione di lavoro delle due scuole di teatro che si terrà presso la Civica Accademia giovedì 20 luglio (ore 21) presso i locali della Pepe in largo Ospedale vecchio, nella sala dell'ex Oratorio del Cristo. SAMAS conclude l'intensa attività svolta dalla Nico Pepe a partire dal mese di giugno che, sempre con una attenzione speciale rivolta alla pedagogia teatrale europea, ha attirato a Udine docenti e allievi attori diplomati provenienti da Italia, Spagna e Russia. L'auspicio di Claudio de Maglio è che il teatro resti un luogo che ancora riesce a emozionare attraverso la forza rivoluzionaria della bellezza, e conservi la sua caratteristica di avamposto di umanità. L'obiettivo della Nico pepe è di far crescere quel polo di alta formazione di livello europeo nell'ambito della pedagogia teatrale con una dimensione globale, con la promozione di scambi e relazioni con le accademie dell'Europa in particolare e non solo: nasce quindi a Udine il nuovo giovane attore europeo.

Informazioni: Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, largo Ospedale vecchio 10/2 | 0432 504340 | accademiateatrale@nicopepe.it | www.nicopepe.it | Facebook |