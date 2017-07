Tre nuovi autovelox installati nel cantiere della terza corsia

LATISANA - Tre nuovi autovelox sono stati installati nell'ambito del cantiere della terza corsia, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Apparecchiature che vanno ad aggiungersi ai tre già presenti nell'area del cantiere. L'intervento è stato eseguito nella notte tra sabato e domenica nell'ambito della demolizione del cavalcavia numero 153 detto 'della Zavattina' in comune di Castions di Strada.

Durante l’intervento, sono anche stati installati i primi tre maxi cartelli (3 metri e mezzo di altezza per due metri di larghezza) per ricordare a chi transita, la norma sul rispetto delle distanze di sicurezza. Le misure fanno parte del 'pacchetto sicurezza', una serie di provvedimenti adottati da Autovie Venete di concerto con la Polizia Stradale per fronteggiare l’aumento degli incidenti – in particolare tamponamenti fra mezzi pesanti, ma non solo - che si è verificato nell’ultimo periodo sulla A4.

Per migliorare la fluidità della circolazione, in prossimità dei cantieri, dove sono attivi i restringimenti di carreggiata, sarà modificata la segnaletica riguardante la velocità che prevede la riduzione da 130 a 90, a 70, fino a 60 chilometri orari e 'addolcita', rendendola meno repentina, l’entrata nel tratto interessato dal cantiere. Decise meno di due settimane fa, le azioni individuate per migliorare la sicurezza, saranno attive già da domenica mattina. A questi interventi, ne seguiranno altri, ancora in fase di perfezionamento, compresa l’installazione di ulteriori autovelox (saranno dieci per direzione sui 26 chilometri di cantiere fra Alvisopoli e Gonars).