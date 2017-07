Serata movimentata a Codroipo: pugili professionisti mettono a soqquadro un bar

CODROIPO - Hanno messo letteralmente a soqquadro un locale del centro, in piazza Garibaldi. E' successo nella notte tra sabato e domenica a Codroipo, dove un gruppo di pugili professionisti, in Friuli per partecipare a un torneo, dopo aver alzato il gomito, ha cominciato a lanciare sedie e tavoli all'interno di un locale.

Il fatto si è verificato alle 3 di domenica mattina. Uno dei croati in particolare, un minorenne in preda ai fumi dell'alcol, si è scagliato contro i carabinieri intervenuti nel bar per calmare gli animi, beccandosi una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato riaffidato al suo allenatore in quanto ancora minore.