Gli eventi in programma lunedì 17 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Cineaperitivi al Visionario

Continuano i Cineaperitivi al garden del Visionario: lunedì 17 luglio alle 18.30 Elvis Fior, introdotto da Fabrizio Baracchino, presenterà il romanzo Magico Alverman. Al termine dell’incontro assolutamente da non perdere la degustazione gratuita dell’aperitivo Grappa Nonino e dalle 19.30 la musica live di Gushi & Raffunk! Ingresso Libero

58^ ‘Mostra regionale delle pesche’

È uno degli eventi più attesi dell’estate. Ultima giornata per la 58esima edizione della ‘Mostra regionale delle pesche’ di Fiumicello. Fino al 17 luglio in programma degustazioni di prodotti tipici, mostre, concerti, convegni, negozi aperti, momenti di intrattenimento e tanta frutta e verdura a chilometro zero. Tutti i dettagli del programma di oggi, qui.

Progetto Radici a Udine

Radici. È questo il nome di un nuovo progetto – sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - targato associazione culturale Modo. Un’idea che ha preso forma grazie a un’attenta e profonda riflessione su quella che è la nostra storia, su quelle che sono, appunto, le nostre radici. Si tratta di una performance multimediale e trans disciplinare in cui ogni artista offrirà una produzione originale. La performance, però, si presenterà in una forma unica, coinvolgendo il pubblico. Il collettivo BridA (che si occupa di Arti visive) fa un appello alla cittadinanza: «venite e raccontateci la vostra storia, insieme creeremo la performance artistica del 19 luglio». Gli artisti di BridA raccoglieranno storie e volti di persone legate a eventi di guerra o grandi eventi traumatici (come il terremoto). Ciascuno potrà portare una vecchia fotografia in cui sia visibile il volto di un parente e raccontarne la storia. Dal canto loro i BridA prenderanno la foto, scannerizzeranno il volto legato alla storia, ne faranno una copia a grandezza naturale creando una maschera. Ciascuna maschera andrà a comporre l'installazione finale visibile e fruibile il 19 luglio per scattarsi dei selfie con i volti/storie altrui. Appuntamento il 17 luglio, al Monumento della Resistenza (Udine), alle 19. Ognuno con la propria storia e la propria foto. Maggiori informazioni: Facebook | info@associazionemodo.it|

Cinema estivo

Continuano gli appuntamenti con Cineincittà, la rassegna cinematografica ‘open air’ a ingresso libero proposta dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Udine per Ovunqu(è)Estate. La settimana si apre con l'ultimo appuntamento in via Divisioni Garibaldi-Osoppo, lunedì 17 luglio alle 21.30 con «Lion, la strada verso casa», ovvero l’incredibile storia di Saroo Bierkley con Nicole Kidman (in caso di maltempo rinviato al mercoledì).

Parco delle Storie

Appuntamento lunedì 17 luglio all'Area verde di viale Afro Basaldella. Si conclude Il Parco delle storie, appuntamenti tra storie e creatività nel verde dei parchi rivolti ai bambini dai 4 agli 8 anni, in collaborazione con il Club Tileggounastoria e l’Associazione culturale S.Lazzaro. L’ultimo incontro è previsto il 17 luglio , dalle 17, presso l’ Area Verde Marcello d’Olivo. I bambini potranno ascoltare le storie più gettonate durante l’edizione precedente di Tileggounastoria, e liberare la propria creatività con il laboratorio di Liana. In caso di pioggia l’incontro si terrà alla Biblioteca di quartiere Laipacco San Gottardo di Viale Forze Armate. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita. Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi telefono 04321272585, sito internet.