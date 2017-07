Cade sulla costa di Trieste e viene soccorsa da un gommone della Capitaneria di Porto

TRIESTE - Una giovane udinese è rimasta ferita cadendo lungo uno dei sentieri della costiera di Trieste. La donna è stata soccorsa via mare da un gommone della Capitaneria di Porto giuliana e portata in ospedale.

L'allarme è scattato verso mezzogiorno di domenica. La giovane si trovava nella spiaggia di Canovella degli Zoppoli, a Sistiana ma la barella del 118 non è riuscita a raggiungere la zona via terra. Per questo è stato richiesto l'intervento della Guardia Costiera.

Raggiunta la terraferma, la giovane è stata portata al Pronto Soccorso con un'ambulanza. Le due condizioni non sarebbero gravi, avendo riportato solo qualche escoriazione e qualche contusione.