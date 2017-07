UDINE - Per permettere i lavori di posa della condotta fognaria, fino al 31 dicembre 2017 nel tratto compreso tra i civici 277 e 388, su entrambi i lati della carreggiata di via Cividale, sarà istituito un divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta per ogni categoria di veicoli.

Ci sarà inoltre il restringimento della carreggiata con conseguente istituzione del senso unico alternato regolato da personale della ditta.