Muore mentre taglia l'erba: dramma a Gris di Bicinicco

BICINICCO - Stava tagliando l'erba con un decespugliatore quando si è sentito male accasciandosi a terra. E' morto così Francesco Paviotti, 58 anni, residente a Gris di Bicinicco, nella Bassa Friulana. Il fatto, come riporta l'edizione on line de Il Gazzettino, è avvenuto domenica verso mezzogiorno.

Praticamente tutto il paese stava partecipando alla processione della Madonna del Carmine, mentre Paviotti ha preferito svolgere alcuni lavori domestici, impegnato con il suo decesplugliatore in un campo. Quando l'uomo è stato ritrovato, privo di sensi, è stata fatta intervenire un'ambulanza del 118, ma per lui non c'era già più nulla da fare.

Una notizia che si è sparsa velocemente in paese, rovinando la festa della Madonna del Carmine. Paviotti infatti, imbianchino di professione, era molto conosciuto e stimato a Gris di Bicinicco.