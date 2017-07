Finisce in ospedale dopo un raduno di moto d'epoca

ARTA TERME – Aveva partecipato a un raduno di moto d’epoca in Carnia. Sulla via del ritorno, però, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. Per questo un motociclista di Santa Maria la Longa è stato portato in ospedale.

Il fatto è successo nel primo pomeriggio di domenica all’altezza del bivio tra la statale 52 Bis e la strada per Priola di Sutrio. Il centauro a bordo di una Gilera 150 pare sia caduto in maniera autonoma.

Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato con l’elicottero al Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della radiomobile di Tolmezzo. Qualche disagio per il traffico veicolare.