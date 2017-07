Visionario d'estate: alla scoperta della Puglia con cena, musica e danze tipiche

UDINE – Martedì 18 luglio alle 19.30 il viaggio estivo nelle cucine regionali italiane ci porterà in Puglia con una deliziosa cena a cura del ristorante Corte dei Sapori di Tolmezzo. Il menù degustazione pensato per l’occasione sarà composto da maccheroni con pesto di pomodori secchi e noci, peperoni in agrodolce, involtini di maiale e taralli. Ad allietare la serata, alle 21 circa, l'Arakne Group, che proporrà un repertorio di musiche tradizional-popolari del sud Italia: un viaggio tra i brani della tradizione, un’onda di sentimento continuo che passa da brani di estrema vivacità a brani d’ascolto, attraverso i ritmi e le melodie di serenate, tammurriate, tarantelle e stornelli. E ancora, il ritmo inebriante e coinvolgente della 'pizzica', con danze a cura della A.s.d. Viento Flamenco di Cussignacco. Dalle 18 alle 23 torna il consueto appuntamento con il Night Market, questa settimana in collaborazione con Coldiretti.

Il costo della cena è di € 9 (bevande escluse). In caso di maltempo, la cena e il Night Market si sposteranno all’interno del Visionario. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.